Son dakika: Bakan Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Scooter’lara yeni düzenleme





Biz de bunu bir düzene sokmak için kurallar koyarak yönetmelik yayımladık. Ama görüyoruz ki kullanımlarda yine bazı hatalar, bazı yanlışlar var. Can kayıplarımız oluyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunun için neler yapılabilir diye bir çalışma yapıyoruz. Denetimi belediye ve emniyet güçlerinin çok sıkı yapması lazım. Gece reflektörü, yelek falan var ama kimse uymuyor.