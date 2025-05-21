SON DAKİKA! Bakan Kurum’dan 2B müjdesi: 5 Milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor | Video

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