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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 Milyon kişiyi ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 21.5.2025 13:53 Son Güncelleme: 21.5.2025 13:54

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 Milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

SON DAKİKA! Bakan Kurum’dan 2B müjdesi: 5 Milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor | Video

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SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 Milyon kişiyi ilgilendiriyor
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