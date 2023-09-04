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Giriş Tarihi: 4.9.2023 10:36 Son Güncelleme: 4.9.2023 10:49

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda enflasyonla mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
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