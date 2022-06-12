Son dakika: Bakan Nebati: Tasarruf sahibi GES’le kazanacak





HEDEFİ YAKALADIK

Türkiye ekonomisinin 2021'de salgın koşullarına rağmen yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştığını, 2022 ilk çeyrekte de reel olarak yüzde 7.3 büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Nebati, "Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3.9 puan olurken, net dış talebin katkısı 3.5 puan şeklinde gerçekleşti. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. İhracatımız 2021 yılsonunda 225.3 milyar dolara, Mayıs 2022'de 242.6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. İhracat Ana Planı'nda 2023 yılı için belirlenen hedefi çok şükür şimdiden yakaladık. Tablo net ve ortada: Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve en önemlisi istihdam oluşturuyor" dedi.