Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması: Nihai ödemeler pay oranına göre yapılacak
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:27 Son Güncelleme: 20.10.2026 11:39

SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması: Nihai ödemeler pay oranına göre yapılacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon tasfiye sürecine ilişkin açıklamada bulunuyor. Nihai tasfiyenin zaman alacağını belirten Bakan Şimşek, "Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten fon tasfiyesi açıklaması: Nihai ödemeler pay oranına göre yapılacak
  • ABONE OL

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Tasfiye süreci öngördüğümüz hız ve çerçevede ilerliyor. Nihai tasfiye zaman alacak. Küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğiz. Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak. Meclis'te kanun geçtikten sonra 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Tasfiyeyi olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye ayırdık.

131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi .45 bin 747 hesaba 40,8 milyar tl ödendi, normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti. Hisse senedi değerleri şişirilmiş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar 17 Eylül'e göre yaklaşık yüzde 58'ini alabildi.

Geriye sadece Tera, Pusula ve Atlas kaldı. 7 şirketin 4'ünün tasfiyesi bu hafta muhtemelen tamamlanacak.

Hedef Portföy'de 31 fon var. Amacımız bu hafta itibariyle Hedef Portföy yönetim şirketini de normal tasfiye sürecine tabi tutmak.

Atlas'ın yönetimi tasfiyeci kurum ile bir süredir diyalog içindeler."

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması: Nihai ödemeler pay oranına göre yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA