Son dakika! Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Mesele dolar değil

"MESELE DOLAR DEĞİL"

Dolardaki yükselişe değinen Başkan Erdoğan, 2008 krizini hatırlattı. 2008'deki krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir. Dün kendimizle birlikte tüm mazlum ve mağdurların güvenliği için ne dedik 'Dünya beşten büyüktür' diyerek meydan okuduk. Bugün yine kendimizin ve dostlarımızın ekonomik özgürlüğü, refahı, geleceği için 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz." ifadelerini kullandı.