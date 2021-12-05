Son dakika! Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Mesele dolar değil

"MESELE DOLAR DEĞİL"
Dolardaki yükselişe değinen Başkan Erdoğan, 2008 krizini hatırlattı. 2008'deki krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir. Dün kendimizle birlikte tüm mazlum ve mağdurların güvenliği için ne dedik 'Dünya beşten büyüktür' diyerek meydan okuduk. Bugün yine kendimizin ve dostlarımızın ekonomik özgürlüğü, refahı, geleceği için 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"REFAHI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"
Siyasi özgürlükle ekonomik özgürlüğün madalyonun iki yüzü gibi olduğunu, biri olmadan diğerinin anlamsız olacağını dile getiren Erdoğan, "Biz ülkemizde nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş hak ve özgürlüklere kavuşturmuşsak, inşallah ekonomide de unutmayın yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız.
Bugün demokrasiyi konuşuyoruz, inşallah yarın milletimizin refahını nasıl arttırdığımızın muhasebesini yapacağız. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Nereden nereye geldiğimizi doğru şekilde tespit etmeden nereye gideceğimizi bilemeyiz." dedi.SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız