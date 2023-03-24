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Giriş Tarihi: 24.3.2023 15:32 Son Güncelleme: 24.3.2023 15:43

SON DAKİKA: Emekliye bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu

Son dakika haberi...Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

SON DAKİKA: Emekliye bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu

Son dakika haberleri...AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de emekli maaşları ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Elitaş, emekli bayram ikramiyesinin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak."

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Emekliye bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu
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