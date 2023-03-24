SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu! Emekli ikramiyesi yüzde 82 arttı | Video

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.