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Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:01 Son Güncelleme: 6.1.2023 09:09

Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren cep telefonu kararı geldi. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olacak. İşte detaylar...

Son dakika: BDDK’dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Son dakika haberi...Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olacak.

BDDK'DAN CEP TELEFONU İÇİN KREDİ VE TAKSİT DÜZENLEMESİ

Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

KREDİ TAKSİDİ VADESİ 12 AY OLARAK BELİRLENDİ

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

12 BİN TL ÜZERİNDEKİ CEP TELEFONLARI İÇİN 3 AY UYGULANACAK

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
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