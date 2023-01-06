Son dakika: BDDK’dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

12 BİN TL ÜZERİNDEKİ CEP TELEFONLARI İÇİN 3 AY UYGULANACAK

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.