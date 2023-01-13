Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu

SON DAKİKA: BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin ardından bedelli askerlik 2023 fiyatlarına ilişkin hesaplamalar yeniden yapıldı. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu. Bedelli askerlik ücreti 2023'te Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.