Araç sahiplerine benzin ve motorin fiyatları için güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşecek. Brent Petrol'ün 100 doların altında seyretmeye devam etmesi durumunda benzin ve motorin fiyatlarında düşüşün hızlanacağı belirtiliyor.