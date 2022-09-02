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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:25 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:48

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi: Benzin ve motorin fiyatları için bir indirim haberi daha geldi. Brent Petrol'ün 100 doların altındaki seyrini sürdürmesi ile birlikte benzin ve motorin fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Bu gece yarısından itibaren yapılması planlanan indirim ile benzinin litre fiyatı 20 TL'nin altını görecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Araç sahiplerine benzin ve motorin fiyatları için güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşecek. Brent Petrol'ün 100 doların altında seyretmeye devam etmesi durumunda benzin ve motorin fiyatlarında düşüşün hızlanacağı belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Brent Petrol bu sabah itibarıyla 93 dolar seviyesinden işlem görüyor. 100 dolar altındaki seyrini sürdüren Brent Petrol, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısı motorin fiyatları 2 TL, benzin fiyatları ise 1.25 TL düşecek.

BENZİN 20 TL'NİN ALTINI GÖRECEK

Benzin bugün itibarıyla İstanbul'da 20.13 TL, Ankara'da 20.28 TL, İzmir'de ise 20.26 TL'den satılıyor. Bu gece yarısı yapılacak 1.25 TL indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18.88 TL'ye, Ankara'da 19.03 TL'ye, İzmir'de ise 19,01 TL'den satılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE PETROL FİYATLARI TIRMANMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'daa enerji krizi baş gösterdi. Yaşanan savaş hali ile Brent Petrol hızla tırmandı ve 100 dolar bandını hızla geçti. Bu da benzin ve motorin fiyatlarını dünya genelinde hızla tırmandırdı.

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SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
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