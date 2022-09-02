Araç sahiplerine benzin ve motorin fiyatları için güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşecek. Brent Petrol'ün 100 doların altında seyretmeye devam etmesi durumunda benzin ve motorin fiyatlarında düşüşün hızlanacağı belirtiliyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR
Brent Petrol bu sabah itibarıyla 93 dolar seviyesinden işlem görüyor. 100 dolar altındaki seyrini sürdüren Brent Petrol, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısı motorin fiyatları 2 TL, benzin fiyatları ise 1.25 TL düşecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE PETROL FİYATLARI TIRMANMIŞTI
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'daa enerji krizi baş gösterdi. Yaşanan savaş hali ile Brent Petrol hızla tırmandı ve 100 dolar bandını hızla geçti. Bu da benzin ve motorin fiyatlarını dünya genelinde hızla tırmandırdı.