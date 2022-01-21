Bu açıklama sonrası Bitcoin, salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün daha sert olabileceği algısıyla giderek gevşedi. Öte yandan, düşüşte daha önce kripto paralar konusunda katı bir tutum sergilemeyen Rusya Merkez Bankası'nın 'Kripto para madenciliği yasaklansın' önerisinin de etkili olduğu piyasalarda konuşuluyor.

Kripto paralardaki düşüşün Fed yönlü olduğunu doğrulayan bir diğer etmen de, kripto paralar ile doğru korelasyonu bilinen ABD teknoloji endeksi NASDAQ. Nitekim Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek bugün günü sert düşüşle karşıladı.

OCAK AYI FED TOPLANTISINA GÜNLER KALA...

Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in 2022'in faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. ABD'de Aralık ayında enflasyonun yüzde 7 ile son 40 yılın en yüksek düzeyini görmesi, Fed'in 'Enflasyonda yükseliş geçici' söyleminden vazgeçmesi 2023 yılında yapılması beklenen faiz artırımlarını 2022 yılında olacağı beklentisini güçlendirdi.

Fed üyelerinden gelen açıklamalar dikkate alındığında 2022 yılında Fed'in en az 3 kere faiz artırımına gideceği konuşuluyor. Bununla beraber Fed toplantısına günler kala olası daha erken sıkılaşma hareketi veya Ocak toplantısında Fed'in beklenenden daha 'Şahin' olabileceği beklentisi piyasaları baskıladı.

AYRINTILAR GELİYOR…