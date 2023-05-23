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Başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video