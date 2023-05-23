SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video
Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video 23.05.2023 | 10:34
36:25
Bakan Derya Yanık A Haber'de açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik sözü | Video 22.05.2023 | 16:07
02:08
01:15
THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor | Video 20.05.2023 | 11:10
01:06
02:51
05:34
03:12
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 17.05.2023 | 10:14
06:58
08:18
01:47
Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video 12.05.2023 | 09:49
04:48
07:13
13:33
04:18
04:48
Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45
05:15
02:43
08:36