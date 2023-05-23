Video Ekonomi SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video

SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video

23.05.2023 | 10:34

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

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