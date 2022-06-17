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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:47

SON DAKİKA - CANLI ALTIN FİYATLARI 17 HAZİRAN | Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA - CANLI ALTIN FİYATLARI 17 HAZİRAN | Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları, son dönemde geçirdiği hareketli grafiğe haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirilen güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları, FED'in faizde 75 baz puan artışa gitmesinin ardından yükselişe geçmişti. Bugün ise gram altın fiyatı 1027 lira civarından işlem görüyor. Peki, Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri;

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faizde 75 baz puan artışa gitmesinden sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 1027 lira civarında bulunuyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 17 Haziran Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (17 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı bin liranın üstüne seyir ederken altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Öte yandan FED'in faiz kararı da altın üzerinde yükselişin nedeni olarak gösteriliyor.

Peki, Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 933,59

SATIŞ: 964,24

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.806,00

SATIŞ: 6.909,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.840,00

SATIŞ: 6.944,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.683,00

SATIŞ: 6.734,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.379,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.674,00

SATIŞ: 1.689,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.027,91

SATIŞ: 1.028,10

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SON DAKİKA - CANLI ALTIN FİYATLARI 17 HAZİRAN | Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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