SON DAKİKA

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faizde 75 baz puan artışa gitmesinden sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 1027 lira civarında bulunuyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 17 Haziran Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı



GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (17 HAZİRAN)



Altının gram fiyatı bin liranın üstüne seyir ederken altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.



Öte yandan FED'in faiz kararı da altın üzerinde yükselişin nedeni olarak gösteriliyor.



Peki, Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?



İşte güncel ve canlı altın fiyatları;