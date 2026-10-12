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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:07 Son Güncelleme: 12.10.2026 10:41

SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz'dan kritik fon açıklaması: Kamu kaynakları kullanılmayacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak "Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil" dedi. Yılmaz, özellikle küçük yatırımcının mağdur olmaması için çok hızlı şekilde aksiyon alındığını anlattı.

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SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik fon açıklaması: Kamu kaynakları kullanılmayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 7 şirket ve 131 fona tedbir kararı alındığını hatırlatarak sorunlu fonların karantinada olduğunu ifade etti.

Yılmaz 4 önemli fon toplantısının yapıldığını söyledi.

Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

44 bine yakın mağdurun ödemesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımız fon meselesinde çok hassas

Kamu kaynaklarını kullamak söz konusu değil

Tasfiyelerde esas aldığımız ana para. Karını çeken ama ana parasını almış sayılacak

Net yatırımını geri alan mağdur sayılmayacak

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi

(Fon soruşturması) Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

(Fon soruşturması) Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil

(Fon soruşturması) Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek

Borsamızı olumsuz etkilemeyecek şekilde tavsiye süreçleri gerçekleştirilecektir.

Yatırımcıyı suçlu gibi göstermek kabul edilemez.

Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz.

Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler

AYRINTILAR GELİYOR....

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#CEVDET YILMAZ
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SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz'dan kritik fon açıklaması: Kamu kaynakları kullanılmayacak
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