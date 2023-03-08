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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:40

SON DAKİKA: Destek ödemesi bugün yatıyor! Bakan duyurdu: 3,5 milyon aile faydalanacak

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız" dedi.

AA
SON DAKİKA: Destek ödemesi bugün yatıyor! Bakan duyurdu: 3,5 milyon aile faydalanacak

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

3,5 MİLYON AİLEYE TOPLAM 21,7 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

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SON DAKİKA: Destek ödemesi bugün yatıyor! Bakan duyurdu: 3,5 milyon aile faydalanacak
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