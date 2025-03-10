SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi belli oldu: 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler yeni bayram ikramiyesi rakamını açıkladı. Emekli ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.
BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
İkramiyenin 4 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte her iki bayram için emeklilere 8 bin TL, toplamda ise 134.5 milyar TL ödenecek. Ekonomi kurmayları ile bürokratlarının geçen haftaki yaptığı toplantıda ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizi ortaya koydu. Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Yapılan müzakereler sonrası 1.000 TL'lik zam alternatifinde karar kılındı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
AK Parti kurmaylarının belirleyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının da alındığı emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanı'nın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek.
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesini emekli olanlar ayni oranda alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.
15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ
2024'te emeklilere bayramlarda toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramında 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.