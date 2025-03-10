SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi belli oldu: 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU

İkramiyenin 4 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte her iki bayram için emeklilere 8 bin TL, toplamda ise 134.5 milyar TL ödenecek. Ekonomi kurmayları ile bürokratlarının geçen haftaki yaptığı toplantıda ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizi ortaya koydu. Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Yapılan müzakereler sonrası 1.000 TL'lik zam alternatifinde karar kılındı.