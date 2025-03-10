Video Haber Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video

10.03.2025 | 15:35

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi rakamını AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler canlı yayında açıkladı. Emekli ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

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