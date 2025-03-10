Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi rakamını AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler canlı yayında açıkladı. Emekli ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.