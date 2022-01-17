Son dakika haberler...Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Yeni maaşlarla ilgili sorularınızın cevapları şöyle:
1) SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artacak. Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2.500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.
2) Maaşı 2.500 TL'nin altında olan herkes seyyanen artış alır mı?
Hayır. Maaşlar önce yüzde 25.47 oranında artırılacak. Eğer 2.500 TL'nin altında kalmaya devam ederse seyyanen artış gelecek.
Örneklerle anlatalım:
Örnek maaş 2.250 TL
Zamlı maaş: 2.250 x % 25.47 = 2.823,07 TL
Ödenecek tutar: 2.823,07 TL
Örnek maaş: 1800 TL
Zamlı maaş: 1.800 x % 25.47 = 2.258,46 TL
İlave ödeme: 2.500 - 2.258,46 = 241,54 TL
Ödenecek tutar: 2.500 TL
3) Memur emeklisinin zammı nasıl hesaplandı?
Memur emeklileri toplu sözleşme ile maaş artışı alıyorlar. Bu yıl için de Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Buna oluşan 6 aylık enflasyona göre fark da eklenecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışını yüzde 7.5 olarak yükselttiklerini açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memur emeklilerinin Ocak artış oranı yüzde 30,95 oldu.
4) 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor. Bu yasa çıkmadan maaşlar yatırılırsa sadece belirlenen artışlar yansıyacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.
5) Eşten ve anne babadan maaş alanlar nasıl hesaplanacak?
Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x % 25 = 941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak. Hesaplamalar şöyle olacak:
DUL YETİM MAAŞI
En düşük maaşlar
Eski: 1.500 TL
Yeni. 2500 TL
MAAŞ ORANI ESKİ YENİ
Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL
Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL
Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL