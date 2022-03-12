SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dönmez’den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Gazın Türkiye üzerinden gönderilmesi görüşülüyor

"DOĞU AKDENİZ GAZI İÇİN EN UYGUN YOL TÜRKİYE"

Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor.

Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor.

Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. İsmet olsaydı daha büyük bir hatta ihtiyaç vardı. Belki ileride ilave boru hatları gerekebilir.

SWAP mekanizmaları var. Bunlar da kullanılabilir. 10 birim alırsanız illa yurtdışına çıkması gerekmez, bunlar da görüşülebilir. Bakalım zaman gösterecek.