"ENFLASYON KÜRESEL BİR PROBLEM"



Enflasyonun küresel bir problem olduğuna dikkat çeken aynı kaynaklar, "Biz diyoruz ki enflasyon bağımsız bir değişkense; biz bağımlı değişkenleri menfaatimize göre düzenleyebiliriz. Bu yeni dönem çok esaslı bir değişikliği içeriyor; dolayısıyla bunun için bir geçiş dönemi yaşanacak. İşadamları ve yatırımcılar dahil herkes bu yeni duruma göre kendi konumunu alacak. Bizim için önemli olan dolardaki stabilite. Oynak kur bittiği anda Türkiye'de yatırımlar çok hızlı artacak. Doların ne kadar olduğu değil ne kadar stabil olduğu önemli" değerlendirmesi yapıyor.