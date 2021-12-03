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Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:52 Son Güncelleme: 3.12.2021 09:57

SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!

Eda IŞIK Eda IŞIK
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan bayrak değişimi ile birlikte gözler ekonomide atılacak yeni adımlara çevrildi. Yeni dönemde özellikle bağımsız değişkenler kur ve faiz üzerinden yeni politikalar yürütülmeye devam edilecek. Kovid-19 küresel salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünyada da yüksek enflasyona dikkat çeken AK Parti kaynakları, "Şu anda faizleri yükselterek enflasyonun baskılamak bir çözüm yolu olarak görülmüyor. Tedarik zinciri bozulduğu için enflasyonda yaşanan artış biz faizleri yükseltsek de düşmeyecek. Bu kadar çok yönlü değişken veri altında yapılacak en doğru iş üretimi, ihracatı, istihdamı artıracak faizi politikalarının olması" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bayrak değişimi sonrası gözler yeni atılacak adımlara çevrildi. Yeni Bakan Nureddin Nebati'nin ilk mesajı 'Önceliğimiz yüksek faiz olmayacak' diyerek ilk mesajını verdi.

"TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİRECEK'

Pandemi sonrası yeni ekonomik düzenin kurulduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, "Gelişmiş ekonomiler için tek tedarik zincirinin olmasının yarattığı riskler derinden hissedildi. Özellikle Avrupa'nın gerek üretim kalitesi ve kabiliyeti gerekse lojistik avantajları yönüyle alternatif bir tedarik merkezine ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Bu yeni gelişme Çin'in dışında Türkiye'yi avantajlı konuma getirdi. Biz Türkiye olarak ucuza üretip, bunu Avrupa'ya satarak bu üretimden dolar girdisi sağlayabiliriz' diyoruz. Türkiye bu fırsatı değerlendirmek için düşük faiz altında yatırım, ihracat ve istihdamı artıracak politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON KÜRESEL BİR PROBLEM"

Enflasyonun küresel bir problem olduğuna dikkat çeken aynı kaynaklar, "Biz diyoruz ki enflasyon bağımsız bir değişkense; biz bağımlı değişkenleri menfaatimize göre düzenleyebiliriz. Bu yeni dönem çok esaslı bir değişikliği içeriyor; dolayısıyla bunun için bir geçiş dönemi yaşanacak. İşadamları ve yatırımcılar dahil herkes bu yeni duruma göre kendi konumunu alacak. Bizim için önemli olan dolardaki stabilite. Oynak kur bittiği anda Türkiye'de yatırımlar çok hızlı artacak. Doların ne kadar olduğu değil ne kadar stabil olduğu önemli" değerlendirmesi yapıyor.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: YATIRIM-ÜRETİM-BÜYÜME-İSTİHDAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi modeline geçildiğini bundan sonraki sürecin yatırım-üretim-büyüme-istihdam üzerinden yürütüleceği mesajını vermişti

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SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
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