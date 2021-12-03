Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bayrak değişimi sonrası gözler yeni atılacak adımlara çevrildi. Yeni Bakan Nureddin Nebati'nin ilk mesajı 'Önceliğimiz yüksek faiz olmayacak' diyerek ilk mesajını verdi.
"TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİRECEK'
Pandemi sonrası yeni ekonomik düzenin kurulduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, "Gelişmiş ekonomiler için tek tedarik zincirinin olmasının yarattığı riskler derinden hissedildi. Özellikle Avrupa'nın gerek üretim kalitesi ve kabiliyeti gerekse lojistik avantajları yönüyle alternatif bir tedarik merkezine ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Bu yeni gelişme Çin'in dışında Türkiye'yi avantajlı konuma getirdi. Biz Türkiye olarak ucuza üretip, bunu Avrupa'ya satarak bu üretimden dolar girdisi sağlayabiliriz' diyoruz. Türkiye bu fırsatı değerlendirmek için düşük faiz altında yatırım, ihracat ve istihdamı artıracak politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYON KÜRESEL BİR PROBLEM"
Enflasyonun küresel bir problem olduğuna dikkat çeken aynı kaynaklar, "Biz diyoruz ki enflasyon bağımsız bir değişkense; biz bağımlı değişkenleri menfaatimize göre düzenleyebiliriz. Bu yeni dönem çok esaslı bir değişikliği içeriyor; dolayısıyla bunun için bir geçiş dönemi yaşanacak. İşadamları ve yatırımcılar dahil herkes bu yeni duruma göre kendi konumunu alacak. Bizim için önemli olan dolardaki stabilite. Oynak kur bittiği anda Türkiye'de yatırımlar çok hızlı artacak. Doların ne kadar olduğu değil ne kadar stabil olduğu önemli" değerlendirmesi yapıyor.
YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: YATIRIM-ÜRETİM-BÜYÜME-İSTİHDAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi modeline geçildiğini bundan sonraki sürecin yatırım-üretim-büyüme-istihdam üzerinden yürütüleceği mesajını vermişti