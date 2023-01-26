SON DAKİKA: Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı

"MALİYET BAZLI DÜŞÜŞLER ÖNEMLİ"

Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Yılmaz: "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz" dedi.