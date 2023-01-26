SON DAKİKA: Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı | Video
Son dakika haberi...Elektrik fiyatları düşecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektrik tüketim bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.
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