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Giriş Tarihi: 7.10.2022 17:50 Son Güncelleme: 7.10.2022 18:04

SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor

SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere verilecek olan 91 milyon 433 bin 955 TL tutarındaki destek ödemelerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

Son dakika haberleri... Bakan Kirişci, tarım destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEK KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA

Paylaşımda yer alan infografiğe göre; kırsal kalkınma yatırımları desteği 45 milyon 159 bin 238 TL, uzman eller proje desteği 8 milyon 216 bin 616 TL, bireysel sulama hibe destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL, malak desteği 2 milyon 270 bin 550 TL olarak belirlendi. Toplam destek tutarı ise 91 milyon 433 bin 955 TL'yi buluyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor
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