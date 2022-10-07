SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor

EN BÜYÜK DESTEK KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA

Paylaşımda yer alan infografiğe göre; kırsal kalkınma yatırımları desteği 45 milyon 159 bin 238 TL, uzman eller proje desteği 8 milyon 216 bin 616 TL, bireysel sulama hibe destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL, malak desteği 2 milyon 270 bin 550 TL olarak belirlendi. Toplam destek tutarı ise 91 milyon 433 bin 955 TL'yi buluyor.

Bakan Kirişçi açıkladı: Kırsal kalkınma destekler artacak