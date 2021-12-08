Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme geliyor

SORU: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Bütçe konuşmasında, "son günlerdeki kur hareketlerinin ekonominin gerçeklerine uygun olmadığını" sizin söylediğiniz gibi tekrar teyit etti. "Bu manipülasyonun gerisinde bize karşı operasyon çekenler sözde bize diz çöktürmek istiyorlar" dedi. Piyasada sığ bir hareket var ama bunun kurları bilinçli, sistematik olarak hemen hemen her hafta, her gün yukarı doğru çektiği, dolayısıyla ekonomiyle ilgili bir belirsizlik yaratmaya çalıştığı izlenimi var. Bu sığ piyasa operasyonlarını kimler çekiyor? Devlet Denetleme Kurulu bu konuda çalışmaya başladığı bilgileri vardı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

REZERVLERİMİZİ TIRMANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'na talimatımızı verdik. Devlet Denetleme Kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırmalarını yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak. Ayrıca tabi şunu yine çok açık, net söyleyeyim; bizim rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimiz inşallah daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir. Bu rezerv, bundan sonraki süreçte daha da artacak inşallah. Dolayısıyla bir rezerv sıkıntımız söz konusu değil. Yeter ki yatırımcı bulalım. Yeter ki bu konuda yatırımcılarla beraber geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyelim. Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin.