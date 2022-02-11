Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi’den gübre fiyatlarında indirim

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeni Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın (eski Ziraat Bankası Genel Müdürü) finanstan anlamasının kuruma yeni bir bakış açısı getirmesi burayı canlandırması bekleniyor. Ayrıca ekonomide destek paketleri ile iş ve işsizlik katkılarının devamlılığıyla ilgili çalışmaların devam ettiği de aktarıldı. Buna göre staj döneminden istihdama kadar gençlerin ve kadınların iş yaşamına katılmasıyla ilgili tüm desteklerde önemli artışlar sağlandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan destek talimatı: Maliyetin yarısına mazot, gübre, ilaç yem desteği