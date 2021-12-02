Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!

HEDEF NE: Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi.Yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.

YAPISAL REFORMLAR:

Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.