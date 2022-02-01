Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den destek açıklaması: Sanatçılara vergi istisnası!

ESER NİTELİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Bakan Nebati, bu düzenleme uyarınca, sanatçıların ürettiği eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, söz konusu istisnanın sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünü azalttığını ifade etti.

İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.