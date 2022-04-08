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Giriş Tarihi: 8.4.2022 17:15 Son Güncelleme: 8.4.2022 17:20

Son dakika haberi | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev

Son dakika haberi | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı’nda “Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni”nde konuşuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni"nde konuşuyor.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli adım attık. Bu başarılar hem masada hem sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama strateji ve aksiyon planının bir neticesidir.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı.Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

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Son dakika haberi | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev
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