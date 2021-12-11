Son dakika haberi | Stokçu otomobil bayilerine yakın takip!

HONDA BAYİSİNE 546 BİN TL CEZA

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de stokçuluk yaptığı tespit edilen Honda bayisine ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi. Bakanlık, yaptığı açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışlarının altını çizdi.