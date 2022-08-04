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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak
Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:54 Son Güncelleme: 4.8.2022 11:40

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak

Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulundu. Et ve Süt Kurumu'ndaki indirimli satışlar yarından itibaren başlayacak. ESK, indirimli et fiyatları listesini de duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulundu.

YÜZDE 25 İNDİRİM: YARIN BAŞLIYOR!

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak.

Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.

VATANDAŞA UYGUN FİYATTAN ULAŞTIRILACAK

Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak.

ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

ET VE SÜT KURUMUNUN İNDİRİMLİ KOYUN KUZU ETİ SATIŞ FİYATLARI:

ÜRÜN

FİYAT(TL)

İNDİRİMLİ

FİYAT(TL)

GÖVDE KUZU

129,75

98,00

KUZU ÇATAL BUT

144

109,00

KUZU KOL

134

101,00

KUZU PİRZOLA

181,50

137,00

KUZU GERDAN

114,50

86,00

KUZU GÜVEÇ (KABURGA)

112,75

85,00

GÖVDE TOKLU

122

92,00

TOKLU BUT

135,75

102,00

TOKLU KOL

124,25

94,00

TOKLU PİRZOLA

171,00

129,00

TOKLU GERDAN

112,75

85,00

TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)

107,25

81,00

GÖVDE KOYUN

98,00

74,00

KOYUN BUT

109,00

82,00

KOYUN KOL

100,00

75,00

KOYUN PİRZOLA

129,75

98,00

KOYUN GERDAN

91,00

68,00

KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)

88,75

67,00

MEYVE SEBZE FİYATLARI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayrıca meyve ve sebze fiyatları konusunda, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ÜRÜNLER İÇİN FARK ÖDEMESİ

Kirişci, "Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz. Tarımsal destekleri sadeleştirme ve stratejik ürünler için fark ödemesi kavramını gündeme getiriyoruz. Uygulama 2023'te pilot bir şehrimizde başlayacak." sözlerini kullandı.

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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak
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