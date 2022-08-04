Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak

Son dakika haberi: Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulundu.
YÜZDE 25 İNDİRİM: YARIN BAŞLIYOR!
Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.
Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak.
Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.
VATANDAŞA UYGUN FİYATTAN ULAŞTIRILACAK
Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak.
ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.
Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
ET VE SÜT KURUMUNUN İNDİRİMLİ KOYUN KUZU ETİ SATIŞ FİYATLARI:
|
ÜRÜN
|
FİYAT(TL)
|
İNDİRİMLİ
FİYAT(TL)
|
GÖVDE KUZU
|
129,75
|
98,00
|
KUZU ÇATAL BUT
|
144
|
109,00
|
KUZU KOL
|
134
|
101,00
|
KUZU PİRZOLA
|
181,50
|
137,00
|
KUZU GERDAN
|
114,50
|
86,00
|
KUZU GÜVEÇ (KABURGA)
|
112,75
|
85,00
|
GÖVDE TOKLU
|
122
|
92,00
|
TOKLU BUT
|
135,75
|
102,00
|
TOKLU KOL
|
124,25
|
94,00
|
TOKLU PİRZOLA
|
171,00
|
129,00
|
TOKLU GERDAN
|
112,75
|
85,00
|
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)
|
107,25
|
81,00
|
GÖVDE KOYUN
|
98,00
|
74,00
|
KOYUN BUT
|
109,00
|
82,00
|
KOYUN KOL
|
100,00
|
75,00
|
KOYUN PİRZOLA
|
129,75
|
98,00
|
KOYUN GERDAN
|
91,00
|
68,00
|
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)
|
88,75
|
67,00
MEYVE SEBZE FİYATLARI AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayrıca meyve ve sebze fiyatları konusunda, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.
Bakan Kirişci, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
STRATEJİK ÜRÜNLER İÇİN FARK ÖDEMESİ
Kirişci, "Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz. Tarımsal destekleri sadeleştirme ve stratejik ürünler için fark ödemesi kavramını gündeme getiriyoruz. Uygulama 2023'te pilot bir şehrimizde başlayacak." sözlerini kullandı.