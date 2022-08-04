Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den et fiyatları açıklaması: Yüzde 25 indirim yapılacak

MEYVE SEBZE FİYATLARI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayrıca meyve ve sebze fiyatları konusunda, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ÜRÜNLER İÇİN FARK ÖDEMESİ

Kirişci, "Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz. Tarımsal destekleri sadeleştirme ve stratejik ürünler için fark ödemesi kavramını gündeme getiriyoruz. Uygulama 2023'te pilot bir şehrimizde başlayacak." sözlerini kullandı.