Son dakika haberi / Taşıt kredisi limiti ne kadar oldu? 2022 otomobil kredileri için BDDK harekete geçti!

400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak.