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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:58 Son Güncelleme: 10.12.2021 16:16

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine stokçuluk cezası

AA
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine stokçuluk cezası

Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından harekete geçti. İzmir'deki otomotiv bayisine üst sınır olan 545 bin 550 liradan ceza verdiğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada stokçuluğa karşı yasal düzenleme yapılacağını ve cezai müeyyidelerin artırılacağını ifade etmişti.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz.

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Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine stokçuluk cezası
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