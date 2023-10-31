SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, "27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM'nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin olarak "Yurtdışı ziyaretlerimde hiç kimseden para talebinde bulunmadım. Biz bir program uyguluyoruz, kapı kapı dolaşıp hiçbir talebimiz yok. Ziyaretlerimizin amacı uyguladığımız programı anlatmak" dedi. Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğini belirterek, "Finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" dedi.

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerini soru ve eleştirilerine yanıt veren Şimşek, enflasyonun sorumlusunun ücretliler olduğu yönünde kendisinin bir sözü olmadığını belirterek, "Kişisel olarak da hükümet olarak da sermaye taraftarı değiliz. Ben ücret ve enflasyon sarmalından söz etmiştim. Fiyat istikrarı çalışanların refahını artıracak tek formüldür" ifadelerine yer verdi.

BU HABERE DE BİR GÖZ ATIN:

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI