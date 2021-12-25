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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
Giriş Tarihi: 25.12.2021 07:56 Son Güncelleme: 25.12.2021 07:57

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa ’altın’ fırsat! Kredi kullanılabilecek

Son dakika haberi | Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi. İşte detaylar!

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
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