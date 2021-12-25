SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa ’altın’ fırsat! Kredi kullanılabilecek

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.