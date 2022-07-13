Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Vatandaşımızın alım gücünü koruyacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarını belirterek, "Hiçbir şekilde fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Nebati, gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının, hem enflasyonla mücadele hem de vatandaşları hayat pahalılığına karşı korumak açısından en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Gıda, temizlik ve yeme-içme faaliyetlerinde KDV'yi indirdiklerini ifade eden Nebati, "Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ediyoruz. Fiyat artışlarını yavaşlatmak üzere 241.3 milyar lira vergiden feragat ettik" dedi.