"YENİ TASLAK 9 MADDEYİ İÇERİYOR"

Bu yeni uygulamanın zaten başlatılmış bir şey olduğunu ancak daha yaygınlaştırılmasının istendiğine dikkat çeken Gülan, "Tabi bu taslak sadece bununla sınırlı değil. Sektör ile ilgili 9 madde var" açıklamasında bulundu.