Son dakika haberler…İkinci araç satışında büyük kolaylık sağlayacak yeni sistem belli oldu. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç-alım satımı için elektronik sistem kullanımının genişletileceğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığının sektör temsilcilerine gönderdiği taslakta ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırıldı. Ayrıca konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabileceği bildirildi. Yetki belgesi için ise istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.
"ESKİ SİSTEMDE BİRÇOK SIKINTILAR OLUYORDU"
Otomotiv firması yöneticisi Alp Gülan A Haber ekranlarında yeni sistemle ilgili verdi. Gülan, "Eskiden taraflardan birinin diğerini güvenmesi gerekiyordu. Yani siz ya önce parayı ödeyeceksiniz sonra noter satışı alacaksınız veya önce noter satışı sonra parayı veririm diyordunuz. Bu durumda araç satışı konusunda birtakım zorluklar ve sıkıntılar oluyordu. Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeyle beraber çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdi" diye konuştu.
2. el oto satışına elektronik sistem | Video
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI İÇİN FİNANS KURULUŞU ARACI OLACAK
Elektronik araç satışı için yeni sistemde bir aracı finans kuruluşu oluştuğunu belirten Gülan, "İşlem başına bir numara açılıyor. Tapuda gidip satışı veren kişi bu numaranın takibinde satıştan sonra bu paranın hesaba geçeceğini aradaki finans sisteminin garantisi almış oluyor. Böylece ben kandırıldım. Arabamın satışını verdim paramı alamadım devri son buluyor" dedi.
"YENİ TASLAK 9 MADDEYİ İÇERİYOR"
Bu yeni uygulamanın zaten başlatılmış bir şey olduğunu ancak daha yaygınlaştırılmasının istendiğine dikkat çeken Gülan, "Tabi bu taslak sadece bununla sınırlı değil. Sektör ile ilgili 9 madde var" açıklamasında bulundu.
"YENİ SİSTEMDE HAVALE VE EFT DE ELEKTRONİK SİSTEME DAHİL OLACAK"
Yeni taslak ile beraber ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımın yaygınlaşarak piyasada oluşan mağduriyetlerin giderilmesi bekleniyor. Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.
ARAÇ SATIŞINDA DOLANDIRICILIK OLAYLARI SON BULACAK
İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Alıcı görünümündeki dolandırıcılar, araç bedeli kadar EFT talimatını verdikten sonra, talimat belgesini satıcıya göstererek aracın devralıyor, sonra da EFT talimatını iptal ediyor ve kayıplara karışıyor. Yeni düzenlemeyle bu tip dolandırıcılıkların da önüne geçilebilecek.