2. el oto satışına elektronik sistem | Video

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışını yeniden düzenliyor. Yönetmelik taslağına göre ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak.