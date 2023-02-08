SON DAKİKA: İskenderun Limanı’nda yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri...Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."
İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 8, 2023
Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır. pic.twitter.com/Mjy1ZmY0jz