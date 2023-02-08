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Giriş Tarihi: 8.2.2023 12:40 Son Güncelleme: 8.2.2023 12:53

SON DAKİKA: İskenderun Limanı'nda yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi...Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İskenderun Limanı'ndaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için  engel bulunmamaktadır" denildi.

DHA
SON DAKİKA: İskenderun Limanı’nda yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri...Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."

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SON DAKİKA: İskenderun Limanı'nda yangın kontrol altına alındı
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