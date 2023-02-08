SON DAKİKA: İskenderun Limanı’nda yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri...Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."