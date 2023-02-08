İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Su ikmaline gerek olmadan denizden aldıkları suyu kullanarak yangına müdahale eden Altuğ ve Botaş römorkörleri ile Kutsi İlhan destek gemisi ve TCSG 704 gemisi liman yangınının kontrol altına alınmasında büyük çaba gösterdi, görev alan herkese minnettarız." denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı | Video 08.02.2023 | 15:13
06:43
07:37
07:31
02:30
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde | Video 08.02.2023 | 13:32
02:04
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 13:14
01:22
00:12
00:33
MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 12:39
00:48
00:51
00:37
00:17
01:30
01:23
00:57
00:52
02:10
Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 08.02.2023 | 11:30
00:39
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 08.02.2023 | 10:58
00:45
MSB: Kahraman Mehmetçik, deprem bölgesine intikale devam ediyor | Video 08.02.2023 | 11:06