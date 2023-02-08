İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Su ikmaline gerek olmadan denizden aldıkları suyu kullanarak yangına müdahale eden Altuğ ve Botaş römorkörleri ile Kutsi İlhan destek gemisi ve TCSG 704 gemisi liman yangınının kontrol altına alınmasında büyük çaba gösterdi, görev alan herkese minnettarız." denildi.