SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak

Son dakika haberi... Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.
Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler bugün ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.
Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.
İşçi emeklilerine ödemeler 5-6 Temmuz'da yapılacak
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak.
Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak.
22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.