Giriş Tarihi: 2.7.2022 07:50 Son Güncelleme: 2.7.2022 07:55

SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak

Son dakika haberi... 2018 yılında hayata geçen ve senede 2 kere yapılan bayram ikramiyelerinin bu sene yapılacağı tarihler belli olmuştu. Buna göre emekli bayram ikramiyesi bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak. Peki, 2-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ödemelerde hangi emekli ikramiyesini hangi gün alacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler bugün ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.