NE OLMUŞTU?

Ankara Kuşu olarak bilinen Oktay Yaşar'ın sürekli reklamını yaptığı FOY Token için Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirdiği dikkat çekmişti.