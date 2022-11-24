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Giriş Tarihi: 24.11.2022 00:57 Son Güncelleme: 24.11.2022 01:23

Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları

Son dakika haberi... Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesinde önemli gelişme. Merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de! İşte yeni ÖTV matrah oranları

Son dakika haberleri... Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.

İşte o güncellenen ÖTV matrah oranları...

MOTOR HACMİ ALT LİMİTİ 120 BİN TL'DEN 184 BİN TL'YE ÇIKTI

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA ALT LİMİT 280 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip,, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

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Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
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