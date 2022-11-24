Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de! İşte yeni ÖTV matrah oranları

Son dakika haberleri... Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.
ELEKTRİKLİ ARAÇTA ALT LİMİT 280 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip,, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.
Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.