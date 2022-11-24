ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları | Video

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OTOMATİK OYNAT
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BESA Holding 2023'e 15 milyarlık yatırımla giriyor 11.11.2022 | 17:57
Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.