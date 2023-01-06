SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu

MADEN İŞÇİLERİNE TEK SEFERDE ÖDENECEK

Maden işçilerine yapılacak ödemenin ise tek seferde olacağı belirtilerek "Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.