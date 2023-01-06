Video Haber SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video

06.01.2023 | 00:32

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Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yer alan karara göre, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerinin ikramiyeleri ise 22 Aralık'ta tek seferde ödenecek.

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