SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol’dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberleri....TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunuyor. Akkol, "Bayram öncesi asgari ücret çalışmalarında sürecin tamamlanmasını umuyoruz" dedi.

Akkol'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Bütün unsurları değerlendirerek ülkemiz için en güzel, en hayırlı şekilde bu süreci tamamlamaya gayret edeceğiz.

TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Benim teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

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