SON DAKİKA: TOKİ’ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar

"GELİR DÜZEYİ SINIRI İSTANBUL İÇİN 18 BİN, DİĞER İLLER İÇİN 16 BİN TL"

Dolayısıyla başvuru yapabilmeniz için eviniz olmaması gerekir. Bir de gelirle ilgili kısım var. Gelir düzeyi açısından da şartlar var. İstanbul'da 18 bin TL gelire kadar diğer iller için 16 bin TL'ye kadar geliri olanlar başvurabilecek. Böylece gelir düzeyi açısından kapsam genişlemiş oldu.