SON DAKİKA: TOKİ’ye başvurular nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı: İşte sosyal konut için yetkili olan bankalar

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvurularının yarın başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılcak. TOKİ Başkanı merak edilen soruları yanıtladı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Para'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sosyal konut projesi için başvuru sürecini konusunda detayları verdi. İşte Bulut'un o açıklamaları:
Bu sosyal konut projesi Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir seferde yapılan en büyük kampanya. 100 bin de arsa üretmek suretiyle burada insanlara kendi evini kendisi yapma imkanı sağlıyoruz.
Başkan Erdoğan detaylarını açıkladı! Sosyal konuta başvuru nasıl yapılacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut anlattı | Video
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? TOKİ BAŞKANI AÇIKLADI
Nasıl başvurulacak? Bir defa başvuru şartlarının en önemlisi şu. Hiçbir şekilde evi olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana denk' bu projeleri sürdüreceğiz.
"GELİR DÜZEYİ SINIRI İSTANBUL İÇİN 18 BİN, DİĞER İLLER İÇİN 16 BİN TL"
Dolayısıyla başvuru yapabilmeniz için eviniz olmaması gerekir. Bir de gelirle ilgili kısım var. Gelir düzeyi açısından da şartlar var. İstanbul'da 18 bin TL gelire kadar diğer iller için 16 bin TL'ye kadar geliri olanlar başvurabilecek. Böylece gelir düzeyi açısından kapsam genişlemiş oldu.
"TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN"
e-Devlet üzerinden başvuruları alıyoruz. Tabi e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacak vatandaşlarımız var. Burada e-Devlet üzerinden başvurma imkanı bulamayan vatandaşlar direkt Ziraat Bankası veya Halkbank'a giderek bu başvurularını yapabilirler.
"SOSYAL KONUT İÇİN BAŞVURU BEDELİ 500 TL"
Burada başvuru bedeli olarak 500 TL gibi bir cüzzi ücret alıyoruz. Bu bedel daha yüksekti önceden. Vatandaşlarımız daha rahat başvurabilsin diye bu bedeli de 500 TL'ye indirdik.
Peki hangi belgeler talep edilecek derseniz, zaten bankalarda bizim bu projeler isim isim var zaten. 600 küsür proje. Bunlar bankanın sistemlerinde duruyor. Biz bunları da vatandaşlara ilan edeceğiz.
"ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURU BEDELİ YANACAK"
Burada biz vatandaşın ilk başta beyanını esas alacağız. Ancak kura çekildiği zaman bu insanlar hak sahibi olduğu zaman, en ince ayrıntısına kadar tek tek ayrıntılı olarak takip edeceğiz inceleceğiz. Şartları taşımayanların başvuruları iptal edeceğiz.
"HİLELİ BAŞVURULAR TESPİT EDİLİR"
Şartları taşımayanlar boşuna başvurmasınlar. Başvuru ücretleri yanabilir. Detaylı şekilde inceliyoruz. Hileli başvuruları tespit edip dikkate almayacağız.
"PEŞİNATLAR İNŞAATLAR YÜKSELDİKTEN SONRA VERİLECEK"
Peşinatlara gelince; kuradan sonra hemen yatırmayacak vatandaşlar. Projeler sahada uygulanmaya başlandıktan sonra sözleşmelerimizi yapacağız. Bundan sonra vatandaşlarımız peşinat için hazır bulunacak.
"SOSYAL KONUTLAR 1.5-2 YIL İÇİNDE ANAHTAR TESLİM OLACAK"
İnşallah yıl başından önce temeli atmayı düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde temelleri atıp 1.5-2 yıl içerisinde vatandaşımıza anahtar teslim etmeyi hedefliyoruz.