Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor

Son dakika haberi...Hemen her kesimi ilgilendiren torba yasa teklifi için Meclis Plan ve Bütçü Komisyonu'nda görüşmeler başladı.

YENİ EKONOMİK DESTEK PAKETİ BEKLENİYOR

Hemen her kesimi ilgilendiren ve birçok ekonomik düzenleme içeren torba kanunu görüşmeleri bugün, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda başladı.

Geçici maddelerle birlikte yaklaşık 52 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşmeleri önümüzdeki birkaç gün sürecek.

Bu kanun teklifinin mali boyutuna ilişkin etki analizi de komisyon üyeleri ile paylaşıldı. Hangi düzenlemenin mali etkisi ne kadar olacak hesaplandı.

Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi ve harç kredisi ana paraları dışında kalan cezaları ve faizleri silinecek. Etki analizine göre düzenleme ile 3 milyon üzerinde krediden yararlanmış olan öğrencilerin 27 milyar liralık borcundan vazgeçilmiş olacak.

Diğer taraftan varlık düzenlemeleri ile birlikte işverene yönelik bazı önemli vergisel istisnalar tanınıyor. İşverenin nakdi olarak yapacağı yemek parası ödemesinin vergiden istisna tutulması etki analizine göre yaklaşık 1 milyon kişi kapsamında bu rakam değerlendiriliğinde devlet 15,9 milyar liralık bir gelir vergisinden vazgeçmiş olacak.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yurtdışında çalışan işçilerin kazançları düzenleme kapsamında gelir vergisinden istisna tutulacak. Devletin 1,8 milyar liralık bir gelirden vazgeçilmesi planlanıyor. Ancak bunu karşılığında düzenleme ile birlikte 10 bin yeni istihdam oluşturulması şartı var. Mevcut durumda yurtdışında inşaatçılık faaliyetlerinde çalışan 20 bin kişi var. Bu sayının ilk etapta 30 bine çıkabileceği öngörülüyor.

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